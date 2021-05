Sibylle Tobler Gedanken zum Tag

Vertrauen bedeutet, mit dem Leben zusammenzuarbeiten. (…) Zusammenarbeit mit dem Leben, das heißt: Sie sind verantwortlich für Ihre Wahrnehmung, für den Horizont, auf den Sie sich ausrichten, für die Entscheidungen, die Sie treffen, sowie für die Schritte, die Sie machen. Den Rest - das Wann, Wo und Wie des "Ankommens" - besorgt das Leben. Sie können sich dies nicht gut genug einprägen. Fast immer ist der Grund, dass Veränderungsprozesse ins Stocken geraten, dass diese Arbeitsteilung nicht verstanden oder nicht akzeptiert wird. Menschen können sich - aufgrund lange eingeübter Denkmuster und Überzeugungen - einfach nicht vorstellen, dass es Lösungen gibt, die übersteigen, was sie sich jetzt ausdenken. Sie zweifeln daran, dass sie "ankommen" werden, weil sie das Ufer noch nicht sehen. Sie sind überzeugt, dass sie nachhelfen müssen. Sie zerren am wachsenden Pflänzlein, statt für Bedingungen zu sorgen, in denen dieses optimal wachsen kann. Wenn Sie sich auf Ihren Teil konzentrieren, auf das genaue Hinschauen, die Entwicklung eines motivierenden Horizontes, das entschlossene und mutige Vorwärtsgehen sowie die Bewahrung von Offenheit -, fallen Ihnen Lösungen zu. Sie müssen sie nicht angestrengt suchen, erzwingen, herbeizerren. Ein Baum gibt von selbst Früchte.