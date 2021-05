Verena Kast Gedanken zum Tag

Was wir in einem geliebten Menschen sehen, mag ein "fundiertes Wunschbild seiner selbst" sein, dass eben der Phantasie eines liebenden Menschen bedarf, um es ins alltägliche Leben zu inkarnieren; es mag aber zunächst auch nur ein Wunschbild des Liebenden sein. Allerdings wird dann die Ernüchterung recht schnell folgen, die Enttäuschung sich einstellen. Aber es ist wohl doch das Geheimnis der Liebe, dass da ein Mensch plötzlich die Phantasie und den Mut aufbringt, in einem anderen Menschen etwas zu sehen, das dieser selber vielleicht ahnt, aber noch nicht kennt, und worauf er sich nie einlassen könnte, würde es ihm nicht von außen liebend nahegebracht. In den Beziehungsphantasien projizieren wir nicht nur das, was uns selbst fehlt und was uns aus unserer eigenen Psyche am anderen entgegenwächst, in den Anderen hinein; der geliebte Mensch ist nicht einfach ein Spiegel, an dem wir zu uns selbst kommen können. In der Liebe sehen wir vielmehr die besten Möglichkeiten in einen Partner hinein und geben ihm durch unsere Liebe auch das Gefühl, dass er sie verwirklichen kann. Und wenn wir wirklich lieben, werden wir ihm auch verzeihen, wenn er in der Realisation seiner besten Möglichkeiten hinter ihnen zurückbleibt.