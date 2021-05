Harald-Alexander Korp Gedanken zum Tag

Wer stolpert schon gerne? Niemand. Man kann also versuchen, es zu vermeiden - oder es zu einer akrobatischen Kunst erheben. Clowns und Narren fallen hin, liegen auf dem Boden, berappeln sich und stehen auf, um wieder hinzufallen - und sich wieder zu erheben. In gewisser Weise sind sowohl Buddhismus als auch Humor Wege, das Stolpern als Teil des Lebens anzunehmen und das Beste daraus zu machen. (…). Der Wunsch, dauerhaft glücklich zu sein (…) sitzt tief, ist aber in der vergänglichen Welt (…) zum Scheitern verurteilt. Und so lässt sich von Clowns und Narren lernen, dass Versagen Teil des Lebens ist. (…) In jeder Religion finden sich Narren- und Clownsfiguren, die die gewohnte Welt absichtlich oder unabsichtlich mit den spielerischen Mitteln des Witzes auf den Kopf stellen. (…) Aus den Narren entwickelte sich die Figur des Clowns. Die Übergänge sind fließend, doch lassen sich Unterschiede finden: Der Begriff "Narr" stammt von "spotten" und so liebt es der Narr, übereifrige Bürger, Amtsträger und Hierarchien mit Sprachwitz zu verulken. Der Clown agiert gerne mit dem Körper, bringt die kindliche Seele zum Vorschein, die staunend und spielerisch durch die Welt taumelt. Der Narr wird oft als verrückt tituliert, der Clown als Kindskopf. Auf jeden Fall stiften beide eine gute Portion Verwirrung.