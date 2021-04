Helen Heinemann Gedanken zum Tag

Um in einer Situation, in der wir nicht handeln können, in der uns sozusagen die Hände gebunden sind, die Stressreaktion zu dämpfen, hilft es, in die Gegenwart zu kommen und die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was jetzt ist. Wir können uns umschauen, die Umgebung wahrnehmen, das Licht, die Gerüche, den Klang der Welt, die Berührungen auf unserer Haut, den Geschmack auf den Lippen. Ebenso die Lebewesen um uns herum, ihre Gestalt, ihren Ausdruck, ihre Beziehung zu uns in diesem Moment. Wenn wir einfach nur offen wahrnehmen, was ist, sind wir ganz in der Gegenwart und damit Teil der Welt. Mit unserem Körper spüren wir das, was ist. Nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Wenn wir in unseren Körper hineinspüren, bekommen wir eine Ahnung von unserem Verhältnis zur Welt: Wo sind wir freudig und offen, wo sind wir gleichgültig, wo sind wir belastet, abwehrend und verspannt? Wichtig ist, dass wir dabei unseren Körper ohne Bewertung und den damit vielleicht verbundenen Wunsch nach Veränderung wahrnehmen. (…) Die unmittelbare, entspannende Körperwahrnehmung ist (…) ganz einfach: So bin ich jetzt, so ist es jetzt. Eine aufmerksame und liebevolle Wahrnehmung dessen, was ist, angefangen mit dem eigenen Körper, holt uns in die Gegenwart, löst und entspannt - ganz von allein.