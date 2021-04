Rumi Gedanken zum Tag

Jemand fragte: Wenn wir ein gutes Werk und eine rechtschaffene Handlung tun - falls wir dann Hoffnungen haben und Belohnung von Gott erwarten, schadet uns das? Rumi antwortete: Ganz bestimmt muss man immer Hoffnung haben. Der Glaube besteht aus Furcht und Hoffnung. Jemand fragte mich einmal: "Hoffnung selbst ist gut - was ist dann die Furcht?" Ich habe gesagt: "Zeig mir Furcht ohne Hoffnung oder Hoffnung ohne Furcht! Da die beiden unzertrennlich sind - wie kannst du eine solche Frage stellen?" Zum Beispiel: Jemand hat Weizen gesät und hofft natürlich, dass der Weizen gedeiht, fürchtet aber gleichzeitig, dass irgendein Unglück oder Unheil dazwischenkommt. So merkt man, dass es keine Hoffnung ohne Furcht gibt und kann sich niemals Hoffnung ohne Furcht oder Furcht ohne Hoffnung vorstellen. Nun, wenn jemand hoffnungsvoll ist und auf Vergeltung und Belohnung hofft, wird er sich seiner Arbeit sicherlich mit größerem Eifer widmen. Diese Erwartung ist ein Flügel, und je stärker der Flügel, desto länger der Flug. Ist er aber ohne Hoffnung, so wird er träge und keinerlei Dienstleistung kommt von ihm. Gleichermaßen wird ein Kranker eine bittere Medizin trinken und süße Vergnügen aufgeben; aber, wenn er keine Hoffnung auf Genesung hätte, wie könnte er das aushalten?