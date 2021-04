Wolfgang Öxler Gedanken zum Tag

Immer wieder neu anfangen, ganz egal, wie jung oder alt man ist. Das bleibt eine Herausforderung, die das Leben an uns stellt. Kinder fallen immer wieder mal zu Boden und stehen gleich wieder auf. (…) Wir Erwachsene laufen dagegen schnell Gefahr, einfach liegen zu bleiben und aufzugeben. Wenn Jesus uns auffordert, wie Kinder zu werden, steckt darin auch die Einladung: "Fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen!" Diese Tugend kann man auch Resilienz nennen. Sie ist eine Widerstandskraft unserer Seele. Widerstand leisten gegen die Zumutungen der Welt. Seiner Herkunft nach bedeutet das Wort "Resilienz" Elastizität. Wenn wir unsere inneren Kräfte aktivieren, dann sind wir wie ein Gummiband, das, nachdem es strapaziert bzw. gestresst wurde, wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückspringt. Menschen, die aus dem Glauben und einer tiefen Gottesbeziehung leben, haben solch eine "Sprungfeder" in sich. Immer wenn ich auf den Knopf meines Autoschlüssels drücke und der Zündschlüssel herausspringt, denke ich daran, ein Stehaufmännchen zu sein. Uns Christen ist die Auferstehung verheißen, wir sind Steh-auf-Menschen bis in die Ewigkeit hinein. Resilienz stärkt das Immunsystem der Seele. Der Glaube gibt uns die Kraft, immer wieder neu anzufangen.