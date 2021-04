Tomáš Halík Gedanken zum Tag

Die Welle der Enthüllung (…) von sexuellem und geistlichem Missbrauch in der Kirche spielt eine ähnliche Rolle wie im Mittelalter der Skandal mit dem Ablasshandel: Es ist der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. (…) In den Ländern Mitteleuropas verließ eine Rekordzahl an Gläubigen die Kirche. Es ist notwendig, sich bewusst zu machen, dass die Mehrheit dieser Menschen, nicht zu Atheisten wird - manche verlassen die Kirchen gerade deshalb, weil sie den Glauben ernster nehmen, als er ihnen dort begegnet ist. Die Erfahrung der Pandemie hat mich in der Meinung bekräftigt, der ich bereits früher während der Erforschung der heutigen religiösen Szene zuneigte: Es geht (…) um eine ganzheitliche Krise der Sicherheiten der gegenwärtigen Menschen, sowohl der religiösen als auch der säkularen Sicherheiten. Wenn wir die Welt verstehen wollen, (…) in der sich auch weiterhin Begleiterscheinungen der Globalisierung fortsetzen werden - zu denen Ansteckungen aller Arten gehören, einschließlich der Ansteckungen durch die politischen Ideologien der Populisten und des religiösen Fundamentalismus -, müssen wir viele eingefahrene Vorstellungen und vereinfachte Denkmuster weglegen, und zwar auch in unserem religiösen Denken.