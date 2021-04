Barbara Schellhammer Gedanken zum Tag

Konflikte vollziehen sich in erster Linie zwischen Unterschieden, damit haben sie immer mit der Einzigartigkeit einer Person und deren kultureller Einbindung zu tun. Konflikte können weder ganz aufgelöst oder sofort in völlige Harmonie überführt, noch können sie rein technisch behoben werden. Man muss sich mutig auf sie einlassen, um sich aus ihrem Strom freizuschwimmen. Dabei weist der Konflikt als ein Symptom auf eine Unstimmigkeit hin, die zu positiven Veränderungsprozessen führen kann. Eine selbstbewusste Konfliktkultur scheint heute wichtiger denn je, nicht zuletzt um die Demokratiefähigkeit zu fördern und Menschen zum Widerstand gegen populistische oder nationalistische Tendenzen zu ermutigen. Konflikte verändern Kulturen, und zwar im positiven, wie im negativen Sinne. Umgekehrt verändern Kulturen auch Konflikte. (…) Wenn man Konflikte aus einer interkulturellen Perspektive betrachtet, müssen wir immer wieder die eigenen Vorstellungen von Konflikten und von deren Lösung in Frage stellen lassen, denn allgemeingültige Erklärungen oder ein schablonenartiges, "one-size-fits-all" Modell gibt es nicht. Auch darin zeigt sich die Bedeutung einer "selbstsorgenden Konfliktarbeit", die Menschen befähigen möchte, auch in befremdlichen Situationen nicht die Kontrolle zu verlieren.