Tom Diesbrock Gedanken zum Tag

Bevor ich Psychologe wurde, habe ich mir mit Anfang zwanzig meinen großen Traum erfüllt, als Musiker und Komponist zu arbeiten. Damals gründete ich mit einem Bekannten ein Tonstudio, und wir legten los. Oder genauer gesagt, wir waren immer GANZ KURZ DAVOR, so richtig loszulegen. Denn wenn wir einer Plattenfirma unsere ersten eigenen Produktionen anböten, sollten die natürlich DER Knaller sein. Ja, Sie ahnen schon: hohe Messlatten! Anstatt kleine Schritte zu machen, um langsam besser zu werden und an Erfahrung zu gewinnen, nahmen wir zwar jede Menge Songs auf - allerdings ohne einen wirklich mal fertig zu machen. Denn nichts schien uns auch nur annähernd gut genug zu sein, und so trauten wir uns nicht raus in die Welt, sondern erhöhten nur den Druck und puzzelten immer weiter in unserem (nicht ganz so) stillen Kämmerlein. Wahrscheinlich hat mich damals mein kleiner Perfektionist zum ersten Mal so richtig in eine Sackgasse manövriert. Und damit nur erreicht, dass ich den Spaß am Musikmachen verlor und meinen Traum schließlich an den Nagel hängte. Erst viel später habe ich mich gefragt: Warum lassen wir uns das eigentlich von uns selbst gefallen? Wusste ich es damals tatsächlich nicht besser? (…) Im Grunde ahnte ich ja, dass etwas total falsch lief, ich traute mich nur nicht, meine Zweifel ernst zu nehmen.