Jeremias Schröder Gedanken zur Osterzeit

Morgen ist der Weiße Sonntag. Das ist ein uralter Name für den ersten Sonntag nach Ostern, wohl weil sich an diesem Tag früher die neuen Christen taufen ließen, die bei dem Anlass weiße Kleider trugen. Seit dem Jahr 2000 gibt es bei den Katholiken noch einen weiteren Namen für diesen Tag – der "Barmherzigkeitssonntag". In den Turbulenzen des vergangenen Jahres blieb fast unbemerkt, dass der emeritierte bayerische Papst in einem Brief erzählt, dass es über diese Frage zu seiner Zeit als Chef der Glaubenskongregation im Vatikan eine Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem damaligen Chef Papst Johannes Paul II. gegeben hat. Dem Papst aus Polen war das Thema Barmherzigkeit sehr wichtig und er wollte das am Sonntag nach Ostern feiern. Der spätere Papst Benedikt dagegen wusste, wie altehrwürdig der Name "Weißer Sonntag" ist, und meinte, dass man so eine uralte und tief im Brauchtum verankerte Tradition eigentlich nicht überdecken sollte. Allerdings: Johannes Paul II konnte sehr hartnäckig sein, und Papst sticht Kardinal. Aber auch das Volksempfinden redet mit, und deshalb wird es auf Dauer wohl beim Weißen Sonntag bleiben. Dass wir morgen aber auch einen fast offiziellen Gedenktag für Barmherzigkeit haben, schadet in diesen schwierigen Zeiten nicht, in denen wir uns ja – wie der Gesundheitsminister einmal prophezeit hat – viel zu verzeihen haben werden.