Jeremias Schröder Gedanken zur Osterzeit

Mein Freund Otto ist Amerikaner und heißt eigentlich Bruce. Er lebt seit 20 Jahren hier bei uns in Bayern. Wenn ausländische Besucher kommen, führt er sie mit Begeisterung nach München. Ich schmunzele immer, wenn die Gäste dann erzählen, was sie gesehen haben: das Denkmal von König Max I. vor der Oper, das Denkmal von König Ludwig I. am Odeons Platz, das Denkmal von Kurfürst Maximilian am Wittelsbacher Platz, und so weiter. Ich selber würde wahrscheinlich andere Denkmäler zeigen: den Karl-Valentin-Brunnen am Viktualienmarkt, oder den Monacofranze an der Münchner Freiheit. Ich sage "würde", weil ich auch das bleiben lasse. Wie erklärt man einem Fremden in ein paar Minuten, was Karl Valentin für uns bedeutet? Das ist wohl das tiefere Geheimnis von Heimat. Da ist nicht alles immer schön – im Gegenteil. Aber da, wo wir lang gelebt haben, wo wir die Geschichte und die Menschen kennen, da, wo wir wissen, was sich hinter den Fassaden verbirgt, da können wir Tiefenschichten und Bedeutungen erspüren, die unserem Leben einen Zusammenhang geben. Meinen Freund Otto muss ich da eigentlich bewundern, weil er sich das in der Fremde neu erschlossen hat, trotz der lustigen Fixierung auf Königsdenkmäler. Und ich bekomme Hochachtung vor all den anderen, die bei uns gelandet sind und sich daran versuchen.