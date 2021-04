Jeremias Schröder Gedanken zur Osterzeit

Im vergangenen Jahr habe ich wieder Spazierengehen gelernt. Spazierengehen ist bei uns ja tief verankert, auch in der Kultur. Viele haben noch den Anfang von Goethes Osterspaziergang im Ohr: "Befreit vom Eise sind Strom und Bäche…" und so weiter. In der Zeit, in der so wenig möglich war, ist dieses Spazierengehen wieder zur nationalen Betätigung geworden, weil es noch erlaubt war: harmlos und unschuldig, auch wenn es manchmal ein bisschen zu dicht zuging. Goethe verknüpft das mit dem Osterfest und lässt den Doktor Faustos sagen: Sie feiern die Auferstehung des Herrn, Denn sie sind selber auferstanden: Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, Aus der Straßen quetschender Enge, Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht Sind sie alle ans Licht gebracht. Niedrige Häuser, dumpfe Gemächer und dann auch noch die quetschende Enge – da ist die Bedrückung unserer Corona-Zeit ja erstaunlich gut vorhergesagt. Am Schluss kommt der schöne Satz: "Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!" Für Goethe ist das eher Volkstrost als tiefe innere Befreiung. Aber ich bin mit solchen Momenten schon sehr zufrieden!