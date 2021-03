Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Ein Jahr ist es jetzt her: Passion und Ostern ohne Gottesdienste, leere Kirchen, keine Orgelmusik. Keine Einladungen zum großen Osterfrühstück mit Freunden. Verunsicherung an vielen Orten, auch Angst. Wenn ich zurückblicke, denke ich aber auch an einen sonnigen Frühling, daran, wie Ostereier im Kirchgarten versteckt waren und die Kinder zum Suchen kommen durften. Ich denke daran, wie vor dem Altar ein Strauch stand, an dem kleine bunte Papiertütchen mit Trockenhefe zum Mitnehmen hingen: für den Osterzopf. Die Hefe im Supermarkt war längst ausverkauft. Ich denke daran - und das hole ich mir immer wieder in Erinnerung - dass zum Glück nicht alle gleichzeitig die Hoffnung verloren haben, sondern dass sie sich damit abgewechselt haben. Irgendjemandem ist es meistens doch gelungen, dem anderen wieder Zuversicht zu schenken. Ostern war anders, ausgefallen ist es nicht. Ein Jahr ist vergangen. Wieder stehen wir kurz vor Ostern. Das hätten wir vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten müssen. Auch in diesem Jahr wird Ostern nicht so sein, wie es viele gerne hätten. Kleine Andachten und Gottesdienste werden stattfinden. Kreative liebevolle Ideen wachsen weiter, Blumengrüße, Päckchen voller Schokolade und digitale Ständchen. Gott sei Dank verlieren nicht alle gleichzeitig die Hoffnung. Verschenken Sie Zuversicht, wenn Sie welche haben, und lassen Sie sich welche schenken, wenn Sie Ihnen ausgeht!