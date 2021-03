Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Kennen Sie die beiden Schwestern Martha und Marie? Die beiden wohnen zusammen, sie mögen sich eigentlich sehr gerne und ergänzen sich gut: Die eine super strukturiert, vielfach belastbar, managt den Tag, hat gute Ideen und behält einen klaren Kopf. Die andere eher verträumt, ändert gerne mal ihre Pläne oder auch die Wandfarbe, verschwindet manchmal in ihren Phantasien, und ist eine tolle Gesprächspartnerin. Interessanterweise kommt Marie, die Träumerin, auf Anhieb oft viel besser an als Martha. Und Martha fragt sich manchmal: Warum mache ich das eigentlich mit? Die Wohnung ist voller Gäste, Marie bereits im Gespräch vertieft, während Martha eine neue Weinflasche aus dem Kühlschrank holt, nachschenkt, Baguette schneidet und Brotkörbe füllt. Selbst der tolle Jesus, von dem alle so schwärmen, ist hin und weg, als Marie sich mit ihren stillen großen Augen zu ihm setzt und gebannt seinen Worten lauscht. Als Martha ihn später anspricht, merkt sie allerdings, dass er sie nicht übersehen hat und sich sehr für das interessiert, was sie tut und was sie zu sagen hat. Kennen Sie diese beiden Geschwister auch in sich selbst? Die Pflichtbewusste und den Freigeist? Und finden Sie auch, dass beide einander dringend brauchen und dass weder die eine noch der andere zu kurz kommen darf? Welche der beiden braucht zurzeit Ihre besondere Aufmerksamkeit?