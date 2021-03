Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

In diesen Tagen feiern Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt Pessach. Hierzulande hat man versucht, alles jüdische Leben auszulöschen. Diese unvorstellbare Bedrohung schmerzt und lähmt bis heute Holocaust-Überlebende und deren Familien. Diese kollektive traumatische Erfahrung hemmt auch die Kommunikation darüber zwischen den Generationen, zwischen den Nachkommen von Tätern und Opfern, zwischen den Religionen. Und sie verhindert oft die richtige Wortwahl in der Bildung und in der Politik. Gerade wird Pessach gefeiert, auch in Deutschland. Es ist das Fest der Freiheit, die Erinnerung an das Ende der Sklaverei und an den Auszug aus Ägypten. Der Befreiung folgten 40 harte Wüstenjahre, obdachlos, aber frei. Es war zu Pessach, dem Fest der Freiheit, als Jesus sich kurz vor seinem Tod zum letzten Mal mit seinen Freunden traf. In diesem Jahr feiert Deutschland 1700 Jahre jüdisches Leben. Ein großer Reichtum! Aus dem Jahr 321 stammt ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin, das Juden erlaubt, städtische Ämter in Köln zu bekleiden. Damit werden erstmals Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands urkundlich bezeugt, also sogar noch vor den ersten schriftlichen Belegen für christliches Leben hier. Mögen die Pessach-Feiern in diesem Land niemals aufhören, und mögen sie von Jahr zu Jahr fröhlicher und unbeschwerter werden und Deutschland weiterhin bereichern!