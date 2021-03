Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

Eine Szene aus der Passionsgeschichte lese ich in diesem Jahr mit anderen Augen: Es ist die Händewaschung des Pilatus. Wie oft wurde uns in den vergangenen Monaten eingeimpft wie wichtig es sei, 30 Sekunden die Hände zu waschen? Pilatus hat es freilich nicht getan, um sich vor einer Infektion zu schützen. Mit dem Waschen der Hände wollte er zum Ausdruck bringen, dass er mit dem Blutvergießen Jesus nichts zu tun haben möchte. Sein Satz: ich wasche meine Hände in Unschuld ist zum Sprichwort geworden. Viele haben sich nicht nur dieses Zitat, sondern auch die Überzeugung von Pilatus zu Eigen gemacht. Die Haltung: Damit habe ich nichts zu tun. Aber ist es wirklich so, dass wir mit vielem nichts zu tun haben? Mit dem Klimawandel, mit dem Hunger in der Welt, mit den Ursachen für Flucht. Haben wir mit all dem nichts zu tun? Wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat, dann ist es, dass wir - ob wir wollen oder nicht - eine große Schicksalsgemeinschaft sind. Das heißt aber auch, dass uns nicht nur die Gefahren und Probleme verbinden, sondern auch die Hoffnung und der Wille, davon frei zu werden. Dass wir alle in einem Boot sitzen, das gehört auch zum Wesen der Osterbotschaft. Für alle Menschen, ausnahmslos, hat Jesus - davon sind Christen überzeugt - den Tod überwunden. Ein neues Leben im Hause seines Vaters wartet, so hat es Jesus versprochen, auf die gesamte Menschheitsfamilie. Bei diesem Angebot hätte wohl auch Pilatus darauf verzichtet, zu sagen: das geht mich nichts an.