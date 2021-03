Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

Die Pandemie hat ja vieles verhindert. In mancher Hinsicht hat sie aber auch ungewöhnliche Einblicke gewährt: So konnte ich etwa am Schulunterricht meiner Kinder teilnehmen. Weil der wochenlang online stattfand, bin ich immer wieder mal in ihre Zimmer geschlichen, um ihnen ein wenig über die Schulter zu blicken. Vieles was ich da am Laptop miterleben konnte, hat mich an die eigene Gymnasialzeit erinnert. Fasziniert hat mich die Fachlehrerin meiner Tochter Lucia: Für alles was sie gerade erklärte, hatte sie ein Modell parat. Auf diese Weise konnte sogar ich als Vater, der vieles längst vergessen hat, anschaulich nachvollziehen, worum es geht. Der Mensch braucht Modelle und Anschauungsmaterial. Deshalb ist auch - so eigenartig das klingen mag - Ostern so wichtig. Ostern ist nicht nur ein Fest, es ist auch ein Modell. Die Geschehnisse um diesen Jesus von Nazareth, millionenfach in Bildern und Kunstwerken nachempfunden, sind eine Vision für die Zukunft des Menschen. So wie Jesus der Tod nicht festhalten konnte, so werden - das ist die Botschaft von Ostern - alle Menschen auferstehen und eingehen in ein neues Leben. So wie Jesus das Grab verlassen hat, so ist auch für jeden von uns der Friedhof nicht die Endstation. Schmerz und Tod haben nicht das letzte Wort. Ostern ist wie der Blick in die Glaskugel der Menschheit. Die Ostergeschichte führt uns vor Augen, was Gott sich für seine Geschöpfte ausgedacht hat.