Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

Mir ist es in den vergangenen Monaten öfters so ergangen, dass ich Leute zunächst nicht erkannt habe. Erst als sie - freilich mit dem nötigen Abstand - kurz ihre Mund-Nasen-Bedeckung gelüftet haben, konnte ich sagen: "Ach, Sie sind es!" Auch in der Ostergeschichte begegnet uns mehrmals die Situation, dass Jesus von seinen Jüngerinnen und Jüngern nicht erkannt wird. Maria von Magdala, die zum Grab geht, hält ihn sogar für einen Gärtner. Auch die beiden Männer, die Jesus auf dem Weg nach Emmaus begleitet, sind wie von Blindheit geschlagen und halten ihn für einen Fremden. Mitunter - das ist auch eine Botschaft der Ostergeschichte - ist es also gar nicht leicht, den Auferstandenen zu erkennen. Oft erschließt sich erst im Nachhinein, dass Gott einem Menschen begegnet ist. Erst als Jesus wieder entschwindet, gehen den Emmausjüngern die Augen auf und sie stammeln: Brannte uns nicht das Herz in der Brust als er mit uns redete. Gott immer gleich zu identifizieren ist - das zeigen schon die biblischen Erzählungen - nicht so einfach. Dass Gott am Werk ist, dass er Menschen begegnet und begleitet, das kann auf den ersten Blick sogar übersehen werden. Gott nähert sich auf seine Weise. Das heißt aber auch: Wenn jemand meint, Gott komme in seinem Leben nicht vor, könnte es auch daran liegen, dass er ihn nur noch nicht erkannt hat.