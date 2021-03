Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

Einige Freunde von mir nehmen sich für die Fastenzeit stets etwas vor. Als ich kürzlich einen von ihnen gefragt habe, worauf er in diesem Jahr verzichtet, meinte er nur: "Corona zwingt zu so großer Abstinenz, da muss ich mich nicht noch zusätzlich kasteien." Natürlich hat er Recht. Vieles, was uns lieb und teuer ist, wird uns monatelang vorenthalten: Warum soll man sich in Vorbereitung auf Ostern noch zusätzlich etwas abverlangen? Wer Fasten nur als Opfer empfindet, der wird das sicher auch so sehen. Ich habe mir dennoch einen kleinen Verzicht auferlegt. Nicht weil ich damit in religiöser Hinsicht Punkte sammeln möchte, sondern weil ich mich auf diese Weise belohnen möchte. Gerade weil das Leben in dieser Pandemie so gleichförmig, so wenig abwechslungsreich geworden ist, habe ich mir eine kleine Unterbrechung verordnet: Gewohnheiten, die sich in den letzten Monaten eingeschlichen und eher verstärkt haben, versuche ich wenigstens für einige Wochen abzustellen. Und ich weiß schon jetzt, dass es mir eine ganz besondere Freude sein wird, wenn ich dann am Ostertag wieder von Dingen kosten kann, die ich mir derzeit versage. Darauf freue ich mich wirklich. Gerade in einer Zeit, in der so unsicher ist, ob Ereignisse, die wir herbeisehnen stattfinden, ist es eine Bereicherung für mich zu wissen: In der Osternacht ist der Lockdown für einige Genüsse beendet.