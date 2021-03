Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

Eines der Bilder, die mich im vergangenen Jahr am meisten berührt haben, war der einsame Papst auf dem leeren Petersplatz. Als die Corona-Pandemie in Italien besonders wütete, stellte sich Franziskus vor die Petersbasilika und erteilte den Segen. Wer wie ich jedes Jahr im Fernsehen verfolgt hat, wie sich zu Ostern Menschenmassen die Via della Conciliazione hochschieben, um den päpstlichen Segen >Urbi et Orbi< zu erhalten, den schauderte vor dieser gähnenden Leere. Das Gefühl verlassen zu sein, hatten in diesen Tagen viele (Italiener). Wo bist du Gott? haben sie gefragt als die Särge aus Kranken- und Pflegeeinrichtungen getragen wurden. Särge von Frauen und Männern, die sich von ihren Lieben nicht einmal verabschieden konnten. Wo war Gott in dieser Drangsal? Der Papst auf dem Petersplatz hat eine Antwort gegeben: Gott ist unterwegs in denen, die auch in der Pandemie Menschen nicht im Stich lassen: in Ärzten, Krankenschwestern und Pflegenden, aber auch in Seelsorgern, nicht zuletzt in der Person des Papstes. Vielleicht hat mich das Bild deshalb so berührt. Wie Franziskus dastand, in seinem leuchtend weißen Gewand, vor der Dunkelheit seiner Stadt, vor einer vom Virus gebeutelten Welt…da überkam mich ein österliches Gefühl. Die Szene hat ausgedrückt, was der Auferstandene seinen Jüngern versprochen hat: Seid gewiss, ich bin bei Euch alle Tage bis an Ende dieser Welt.