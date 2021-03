Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

Manchmal frage ich mich, wie unser Bayernland wohl aussähe, wenn Christus nicht am Kreuz gestorben wäre, sondern am Galgen oder am Schafott. Wäre er in einem anderen Kulturkreis und zu einer anderen Zeit zum Tode verurteilt worden, so hätte man ihn sicher auch auf andere Art hingerichtet. Würde es dann statt Weg-kreuze, Weg-Galgen oder Weg-Schafotte geben? Würden auf Kirchturmspitzen statt eines Kruzifixes die Klingen einer Guillotine blinken? Ein befremdlicher Gedanke. Ähnliches Unbehagen haben auch die ersten Christen empfunden und deshalb die Darstellung des guten Hirten oder eines Fisches als christliches Erkennungszeichen bevorzugt. Und doch hat sich das Kreuz, das Marterinstrument Jesu, durchgesetzt. Für mich ist es gerade deshalb ein so starkes Symbol, weil es das Leid nicht ausklammert. Es erinnert an den Kreuzweg, an den Tod, und richtet doch den Blick darüber hinaus. Hinter dem Kreuzesbalken erstrahlt die Auferstehung. Es ist viel darüber gestritten worden, ob man Kindern zumuten kann, im Klassenzimmer auf ein Tötungsinstrument zu blicken. Aber ist es das noch? Die 2000-jährige Geschichte des Christentums hat aus dem Kreuz ein Hoffnungszeichen gemacht. Unzählige Menschen hat es getröstet, durchhalten lassen, aufgerichtet. Weil das Logo der Christen das Leid nicht unterschlägt, hat es eine besondere Kraft: Das Kreuz verweist auf Ostern.