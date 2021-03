Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Christen denken in der Passionszeit an einen gefolterten, gedemütigten und sterbenden Menschen. Den Schmerzensmann, wie wir sagen. Aber: Was ist das eigentlich - Schmerz? Die WHO, die wir im vergangenen Jahr ziemlich gut kennenlernen durften, definiert Schmerz als "ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder drohenden Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird". Ein Sinnes- und Gefühlserlebnis ist Schmerz. Offenbar ganz unabhängig davon, ob ich eine Wunde habe oder nicht. Es gibt Menschen, die empfinden Schmerzen, haben aber keine Beschädigung ihres Körpers. Nichts. Der Arzt kann nichts finden und dennoch hat der Mensch Schmerzen. Es gibt den Phantomschmerz, bei dem das Bein weh tut, aber es ist amputiert, eigentlich ist es gar nicht mehr da. Und trotzdem tut's weh. Schmerz findet in unserem Kopf statt. Denn wie ich Schmerz empfinde, hat mit meiner ganz persönlichen Geschichte zu tun. Mit meinen Erfahrungen, mit meiner Lebenseinstellung, mit meinem Vertrauen ins Leben, ja auch mit meinem Glauben. Und es gibt noch eine ganz andere Variante des Schmerzes: das Mitleiden. Ich fühle Schmerz, weil ein anderer leidet. Das ist der Schmerz, der Leben rettet. Das ist der Schmerz, den wir in der Passionszeit einüben können.