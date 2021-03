Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

In diesen Tagen werden wir sie wieder hören. Die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. Vielleicht in einer Kirche, in jedem Fall im Radio, vielleicht im Fernsehen, vielleicht auf einer alten Schallplatte oder auf CD. Für den Dirigenten Ton Koopman ist die Matthäuspassion das größte Werk der Menschheitsgeschichte. Warum? Er sieht das so: Musik ist der höchste Ausdruck des Menschen. Bach ist der größte Komponist, der je gelebt hat. Die Matthäus-Passion das größte Werk, das Bach geschrieben hat. Für Koopman wurde nie etwas Grandioseres geschaffen. Offenbar ist es relativ gleichgültig, ob man gläubig ist oder nicht, Bach führt auch die religiös Unmusikalischen zum Gedanken an Gott. Der Dirigent John Eliot Gardiner hat gesagt, dass er Bachs Musik nicht aufführen könne, ohne zumindest während der Darbietung gläubig zu werden. Selbst Nietzsche, der Philosoph, der Gott für tot erklärte, schrieb in einem Brief: "In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäuspassion des göttlichen Bach gehört, jedes Mal mit dem Gefühl der unermesslichen Verwunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium". Warum nur hat die Musik dieses wunderbaren Komponisten eine solche Wirkung? Vielleicht weil der unermüdliche Notenschreiber Bach, kein bisschen für sich selbst komponiert hat und auch kein bisschen für sein Publikum. Er hat nur zur Ehre Gottes komponiert. Das trifft uns mitten ins Herz.