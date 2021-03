Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Wir haben zum Leiden ein schlechtes Verhältnis. Manchmal scheint mir, als würden wir vom Staat und der Gesellschaft, in der wir leben, ein Rundum-Versorgungspaket für alle Fälle erwarten. Eine Existenz in völliger Sicherheit, schmerz- und leidlos und natürlich persönlich völlig ungebunden und frei. Der Staat soll auf mich aufpassen, aber ich möchte tun können was ich will: In den Urlaub fahren, mich mit Leuten treffen, ohne Maske demonstrieren... All die Einschränkungen der vergangenen Monate haben viele in unserem Land als Zumutung erlebt, als schmerzvolle Behinderung ihrer Selbstentfaltung. Als Beleidigung ihrer Selbstbestimmung. Ja es gibt Künstler ohne Auftritte und ohne Geld - aber es gibt auch staatliche Unterstützung. Hoffentlich noch mehr. Ja es gibt Kurzarbeit. Aber wir haben in diesem Land Kurzarbeiter-Geld. Nicht wie anderswo: gar nichts. Bei uns werden die Kranken versorgt. Wir sind in unserem Land so sicher wie es irgend geht inmitten einer Pandemie. Vielleicht haben wir nicht nur ein schlechtes Verhältnis zum Leid, vielleicht haben wir auch ein ganz mieses Verhältnis zum Risiko. Wer hat uns eigentlich versprochen, dass wir einen Anspruch haben auf ein bombensicheres und schmerzfreies Leben? Die Wochen der Passionszeit erinnern uns daran, dass es oft erst das Leid ja und auch die Selbstbeschränkung ist, die es uns ermöglicht, ganz große Dankbarkeit zu empfinden.