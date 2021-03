Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Die traurigste und auch geheimnisvollste Figur aus der christlichen Erzählung über die letzten Tage Jesu, ist der Verräter Judas. Er stellt die dunkle Seite des lichten Jesus dar. Und viele kluge Köpfe haben sich kluge Gedanken gemacht, was wohl den Verräter zum Verrat getrieben habe. Jesus sagt über ihn: er wird mich verraten, aber es wäre wohl besser, dieser Mensch wäre nie geboren worden. Wir alle wissen, welches Ende Judas nahm. Er nahm den Strick. Und so verbinden sich mit dieser biblischen Figur eine Reihe von Mustern, die in der Geschichte der Christenheit eine Menge Tragödien nach sich gezogen haben. Christen haben in vielen Jahrhunderten Juden verfolgt, weil sie als die Verräter des Heilands denunziert wurden. Eine andere Folge dieser tragischen Judasfigur war, dass Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben, aus der Gemeinschaft der Gemeinde, ausgeschlossen wurden. Doch es gibt auch ganz andere Bilder von Judas. Tröstlichere. In der tausendjährigen Kathedrale im burgundischen Vezelay ist in Stein gehauen auf einem Kapitell ein seltsames Paar zu sehen. Jesus trägt einen Menschen auf seiner Schulter. Und wie ein guter Hirte das Schaf, das verlorengegangen ist, nach Hause trägt, so trägt Jesus den Judas auf seinen Schultern - nach Hause. Zu Gott.