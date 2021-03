Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe keinen pandemiegefährdeten Arbeitsplatz. Ich gehöre in diesen ansteckenden Zeiten zu denen, die zu Hause sitzen. Seit einem Jahr - mit kurzen Unterbrechungen. Aber mit den Wochen und Monaten realisiere ich, dass ich irgendwie aus der Zeit gefallen bin. Wir Menschen teilen unsere Lebenszeit ja in allen Kulturen und Religionen dieser Welt in Rhythmen: in Hoch-zeiten und Normalzeiten, in Arbeits- und Ferienzeiten, in Zeiten der Ruhe und Zeiten, in denen wir feiern. In diesem vergangenen Jahr waren bis auf ein bisschen Weihnachten alle Tage gleich. Und jetzt ist Passionszeit. In der Logik unseres Kirchenjahres und der christlichen Zeitrechnung ist das die Zeit, in der wir den Leidensweg des Jesus von Nazareth vom Verrat bis zum Prozess und schließlich bis zum Tod Jesu am Kreuz nacherleben. Das ist dann am Karfreitag. Vielleicht machen wir uns in diesen Passionszeiten klar, dass eine lebensgefährliche Krankheit, die uns alle betrifft, uns Menschen alle in eine Art Passionszeit gezwungen hat. Da gab es den Verrat derer, die mit Freunden gefeiert und ihre Eltern und Großeltern angesteckt haben. Es gab Menschen, die meinten, sie können auf dieser Welle der Angst und der Sorge surfen und berühmt werden. Und es gab solche, die starben und dabei ganz allein waren. Die Welt hat eine Passion erlebt. Es wird Zeit für eine Auferstehung.