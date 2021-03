Monika Tremel Gedanken zur Fastenzeit

In der Fastenzeit üben sich Christinnen und Christen im Verzichten und Loslassen. Im übertragenen Sinne war daher das vergangene Jahr eine einzige lange Fastenzeit. Denn wir alle verzichten seit dem ersten Lockdown auf so vieles und schränken uns ein. Wir spüren, dass wir etwas ändern sollten, und dass es nach Corona eine neue Sicht braucht auf die Art und Weise unseres Zusammenlebens. In vielerlei Hinsicht wird uns derzeit bewusst, dass wir anders miteinander, mit allen Lebewesen, mit der Erde und dem Klima umgehen sollten. Vielleicht kann man auch sagen, dass wir gerade in eine Epoche eintreten, die das Loslassen vergessen hat, die es daher am meisten braucht, und die es deshalb gerade neu entdeckt. Eine Epoche, die uns lehrt, dass wir uns verabschieden müssen von einem Fortschrittsglauben, der die Welt und unser Leben an seine Grenzen führt. Dass wir loslassen, was Menschen ausschließt, was die Lebensgrundlagen aller ausbeutet und vernichtet. Die Fastenzeit ruft Christ*innen und alle Menschen guten Willens auf, eine neue Kultur des Loslassens zu etablieren, damit alle Menschen und vor allem künftige Generationen menschenwürdig leben können. Nutzen wir also die kommenden Wochen zum Loslassen jener Logik, die uns gegeneinander aufbringt, weil sie ausbeutet und spaltet. Bauen wir an einer neuen Kultur des Gemeinwohls, das die Erde hütet und alle Menschen einschließt. Mit Großmut, Geduld und mit dem christlichen Gott im Rücken können wir dabei nur gewinnen.