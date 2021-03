Monika Tremel Gedanken zur Fastenzeit

Neulich habe ich in meiner Tageszeitung gelesen, dass Corona den 20-Jährigen die Lebenszeit klaut. Über diese Altersgruppe spricht keiner. Aber sie fühlen sich vom Leben betrogen. Es ist die Phase, in der man neu startet in den Beruf, ins Studium, überhaupt ins eigene Leben. Zum ersten Mal könnte man allein wohnen in den eigenen vier Wänden. Zimmersuche? Unmöglich. Neue Leute kennenlernen? Geht nicht. Lernen im Ausland? Undenkbar. Viele sitzen seit Monaten daheim bei den Eltern. Auf eigenen Füßen stehen fühlt sich anders an. Derzeit kann man sich bewerben, doch es gibt immer weniger Stellen. Lücken im Lebenslauf tun sich auf. Für viele in dieser Generation ist das ein Problem. Lücken im Lebenslauf machen sich schlecht, so lautet das Credo. Doch wer sagt uns eigentlich, dass solche Lücken nicht sein dürfen? Wer sagt, dass man nicht auch fürs Leben lernen darf? Vielleicht könnte man die gefühlte Corona-Lebenslauflücke ja ganz selbstbewusst als soft-skill sehen: "durch Corona gelernt und gewachsen in kreativer Geduld, in Lebensmut und Durchhaltevermögen". Solche Fähigkeiten sind unbezahlbar. Und es lohnt sich bei dieser Frage ganz nebenbei auch ein Blick über den Tellerrand, in die Flüchtlingslager der EU, wo auch 20-Jährige seit Jahren darauf warten, sich überhaupt im Leben verwurzeln zu dürfen. Also: so bitter es natürlich derzeit ist für die jungen Leute. Aber Lücken im Lebenslauf dürfen sein, um nicht nur im Beruf, sondern auch im Leben bestehen zu können.