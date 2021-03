Monika Tremel Gedanken zur Fastenzeit

Corona ist nicht die einzige Pandemie, unter der wir leiden. Es gibt noch eine weitere Krankheit, die derzeit überall grassiert: die Feindseligkeit und Spaltung in ganzen Völkern und Gesellschaften. Gegen Corona hilft die Impfung. Doch welche Mittel gibt es gegen das Virus der Spaltung? Ich denke, die Bibel hat dafür ein höchst wirksames parat. Es handelt sich um das Mittel der Feindesliebe. In der Bibel sagt Jesus: "Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen", Jesus behauptet mit diesen Worten: Feindesliebe ist nicht unmöglich. Sie ist möglich, ja sogar geboten. Jesus schlägt also gegen die krankhafte Logik der Spaltung etwas Paradoxes vor. Er schlägt vor, dass wir diejenigen lieben, die uns hassen. Und er verweist uns auf uns selbst, wie sehr wir nämlich unsere Aversionen pflegen. Wie wichtig es daher ist, dass wir uns mit uns selbst versöhnen. Uns nicht hineinziehen lassen in das kranke Spiel von Rache und Vergeltung. Dass wir stattdessen das Gute auf die Spitze treiben. Wie wäre es, wenn wir in den kommenden Wochen der Fastenzeit von diesem Mittel täglich Gebrauch machen. Und das Beste ist: Dieses Mittel ist nicht verschreibungspflichtig. Wir bekommen es ganz umsonst. Es ist uns jederzeit und überall verfügbar.