Monika Tremel Gedanken zur Fastenzeit

Der 6. Januar 2021 war ein Schreckensmoment in der jüngsten amerikanischen Geschichte. Die Amerikaner konnten nicht schützen, was ihnen heilig ist. Sie haben gesehen, wie verwundbar ihre Demokratie und wie verletzlich die demokratischen Institutionen sind. Ein Schreckensmoment, als ein von Hass und Gewalt besoffener Mob die Demokratie der Lächerlichkeit preisgeben wollte. Diese Ereignisse sind Zeichen dafür, dass es in unserer Zeit einen Rückschritt gibt, dass verbohrte und aggressive Nationalismen, die wir überwunden glaubten, neu erstarken. Sie sind gepaart mit einem Geschichtsbewusstsein, das die Vergangenheit verachtet und letztlich nichts anderes ist als die ideologische Verschleierung von antidemokratischen Interessen. Dieses Bewusstsein ist nicht auf Amerika beschränkt, es findet sich auch bei uns. Wir dürfen nicht glauben, dass das, was frühere Generationen für uns errungen haben, selbstverständlich ist. Vielleicht ist die Lehre aus diesem Tag, dass wir noch entschiedener eintreten sollten für die Demokratie. Für gesellschaftliche Vielfalt, für die freie Meinungsäußerung, für die unantastbare Würde des Menschen. Die kommenden Wochen der Fastenzeit sollten wir dazu nutzen, die zivilisatorischen Werte und die Solidarität unter einander zu stärken. Denn was der 6. Januar uns lehrt ist, dass die Demokratie kein Selbstläufer ist. Sie sollte uns heilig sein. Und wir sollten alles dransetzen, sie zu bewahren.