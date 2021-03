Monika Tremel Gedanken zur Fastenzeit

Die Benediktinerschwester Philippa Rath hat ihrer Empörung Luft gemacht. Sie hat ein Buch mit Statements von Frauen veröffentlicht, die sich zum Priesteramt berufen fühlen. Die Idee dazu kam ihr, als sie einen Bischof sagen hörte, dass es doch eigentlich kaum Frauen gebe, die zum Priestertum berufen sind. Ich finde diese Aussage macht sichtbar, dass bedeutende Teile meiner Kirche noch immer das Patriarchat mit der christlichen Tradition verwechseln. Doch bei der Frauenfrage geht es längst nicht mehr nur um eine innerkirchliche Angelegenheit, sondern auch darum, wie die katholische Kirche zu demokratischen Errungenschaften überhaupt steht. In ganz Europa gibt es neue reaktionäre und antidemokratische Strömungen, die die Gleichberechtigung in allen Bereichen zurückdrängen wollen. Wenn nicht in dieser Frage, wo dann kann die Kirche zeigen, auf wessen Seite sie steht. Der heutige Weltfrauentag ruft der Kirche ins Gedächtnis, dass sie sich auf die Seite der Frauen stellen sollte, wenn sie nicht den Kern ihrer eigenen Botschaft verraten will. Denn kraft des ihr anvertrauten Evangeliums, verkündet die Kirche die Rechte der Menschen. So hat sie es sich auf dem Konzil ins Stammbuch geschrieben. Sie braucht sich nicht einmal neu zu erfinden, sondern sie muss sich lediglich auf den Boden ihrer eigenen Lehre stellen, um im 21. Jahrhundert anzukommen.