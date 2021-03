Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Solange wir leben, denken und handeln wir in Gegensätzen. Wir tun etwas und lassen dafür etwas anderes. Wir lieben und hassen, immer müssen wir unterscheiden. Der Philosoph Immanuel Kant glaubte, dass wir ohne Unterscheidung diese Welt gar nicht wahrnehmen könnten, und er meinte damit die Unterscheidung von Raum und Zeit. Die moderne Physik bestätigt das. Auch Religion lebt von Unterscheidung, sie vollzieht sich in Gegensätzen: Glaube und Unglaube, Vertrauen und Zweifel, Gut und Böse, Gott nahe sein oder fern. Es gab und gibt Menschen, die sich damit nicht abfinden wollten und die allertiefste Einheit von allem suchten: die Mystikerinnen und Mystiker. Meister Eckhart, Teresa von Avila und viele andere experimentierten. Sie erforschten in spiritueller Versenkung die Tiefen ihrer Seele und berichteten: Dort unten ist ein Licht, das alles durchdringt. Eine Liebe, zu der es kein Gegenteil mehr gibt. Vor allem berichten sie, dass es nichts zu berichten gibt. Weil es keine Worte dafür gibt, nicht die leiseste Entsprechung davon in unserer Sprache. Könnte es sein, dass wir nach unserem Tod in anderen Lebewesen weiterleben? Der Künstlerpoet André Heller wurde einmal danach gefragt. Ich liebe seine Antwort: "Wiedergeburt? Oh je, nein. Ich will nach Hause!"