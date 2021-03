Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Die Fastenaktion der Evangelischen Kirche ist berühmt dafür, dem alten Thema jedes Jahr einen neuen Aspekt abzugewinnen. Heuer lautet das Motto für die Fastenzeit: Spielraum! - Sieben Wochen ohne Blockaden. Keine Blockaden, das klingt erst einmal zynisch, denn wie viele Türen sind zurzeit geschlossen! Kein Fitnesstraining, kein Restaurant, kein Kino, kein Zoo, kein Museum, kein Shopping, nicht einmal Besuche im Krankenhaus. Die Fastenzeit - das sind die Wartewochen bis zum Osterfest. Dann werden wir uns feierlich zurückerinnern, wie der Wanderprediger Jesus von Nazareth, wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt, nach seiner Hinrichtung vielen Menschen höchst lebendig begegnet ist. Einmal kam er tatsächlich durch verschlossene Türen zu seinen um ihn trauernden Jüngerinnen und Jüngern. Es steckt etwas Widerspenstiges in diesen Christen. Sie finden sich einfach nicht ab mit den Blockaden des Lebens. Nicht einmal den Tod halten sie für die letzte Grenze. Sie sind verliebt in die Zukunft. Da kommt noch was, sagen sie. Es gibt noch Spielraum.