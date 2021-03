Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen mittelgroßen Globus vor sich (Durchmesser 32 Zentimeter), der unserem Planeten Erde maßstabsgetreu gleicht. Einen stabilen Ständer bräuchte so ein originalgetreuer Globus, denn er würde fast 100 Kilo wiegen. Die Gebirge kommen uns Erdbewohnern hoch vor, aber auf dem Erdmodell könnte man sie nicht sehen. Der Mount Everest wäre 0,2 Millimeter hoch, die tiefste Stelle des Meeres 0,25 Millimeter - beim Drüberfahren mit der Fingerkuppe kaum zu ertasten. Besonders fasziniert hat mich anhand so einer Modellerde, wie wenig wir über das Innere unseres Heimatplaneten wissen. Das tiefste Loch, das jemals gebohrt wurde, war gut 12 Kilometer tief: auf unserer Modellkugel nicht einmal ein halber Millimeter. Tiefer geht nicht, weil es da unten so heiß wird, dass der Bohrer schmilzt. Was auch immer Wissenschaftler über das Innere unseres Planeten zu wissen glauben - es ist zum größten Teil Spekulation. Das Geheimnis unter unseren Füßen ist immens. Ich empfinde dabei Ehrfurcht gegenüber dem weißglühend heißen Riesenball, bei dem nur eine winzige Schicht seiner Oberfläche erkaltet ist. Dieser Abkühlung verdanken wir unser Leben. Und wie ist es mit den Tiefen unserer Seele? Ich ahne, dass wir auch da gerade einmal die Oberfläche angekratzt haben.