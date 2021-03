Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Helen Mrosla war Lehrerin an einer Grundschule in den USA. Als es an einem Freitag mal wieder besonders unruhig zuging, erfand sie eine Beschäftigung: Jeder sollte eine Liste schreiben mit den Namen aller Mitschüler, und dahinter das aufschreiben, was er über ihn oder sie sagen konnte. Die Schüler wurden tatsächlich ruhig und schrieben. Am Ende der Stunde gab jeder sein Blatt der Lehrerin. Übers Wochenende schrieb sie für jeden ein einzelnes Blatt und listete alles auf, was die anderen über ihn gesagt hatten. Am Montag gab sie jedem seine Liste. Bald lächelten alle, die Übung hatte ihren Zweck erfüllt. Jahre später wurde einer der ehemaligen Schüler in Vietnam getötet. Die ganze damalige Klasse kam zur Beerdigung, auch die Lehrerin. Nach der Trauerfeier zeigten die Eltern des gefallenen Soldaten der Lehrerin, was ihr Sohn in seiner Uniformjacke bei sich getragen hatte: die abgegriffene Liste mit den guten Eigenschaften, die seine Klassenkameraden über ihn aufgeschrieben hatten. Da öffnete eine ehemalige Mitschülerin ihre Handtasche: Sie hatte ihre Liste auch immer bei sich. Es stellte sich heraus, dass jeder in dieser Klasse seine Liste gehütet hatte wie einen Schatz.