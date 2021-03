Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Eine Maus, die im Garten lebt, hat einen Lebensraum von 10 bis 20 Quadratmetern. Oh, so wenig! sagen wir Menschen dann. Weil wir uns als Weltbürger fühlen. Wo wir schon überall waren! In New York! In Paris! In Afrika! Aber wenn man das einmal genauer untersucht, sind es immer nur winzige Ausschnitte, die ein Besucher von einer Stadt oder einem Land sieht. Selbst wer für länger in ein fernes Land zieht, sieht davon nur einen Bruchteil, und nur mit wenigen von den Millionen Bewohnern hat er dabei direkten Kontakt. Mit wie vielen Italienern hat ein "Italienkenner" gesprochen? In Ihrem aktuellen Wohnort waren Sie bestimmt noch nie in jeder Straße, und schon gar nicht in jedem Haus. Es sei denn, es ist ein ganz kleines Dorf. Wir Menschen kommen uns weitaus größer, mächtiger und erfahrener vor, als wir sind. Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, auf dem Teppich zu bleiben und Bescheidenheit zu lernen: sieben Wochen ohne Selbstüberschätzung.