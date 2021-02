Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Manchmal habe ich den Eindruck, bei Diskussionen über Corona, Klimaschutz und andere Menschheitsfragen wird viel oben drüber geredet, statt sich mit den mühsamen Einzelaspekten zu beschäftigen. Eine ganz andere Herangehensweise hat der deutsch-amerikanische Architekt Mies van der Rohe vorgeschlagen. In seiner Arbeit hat er sich von philosophischen Prinzipien leiten lassen. Er sagt: "God is in the details", Gott steckt in den Kleinigkeiten. Das heißt: Es kommt immer auf die Details an, die müssen stimmen. Kein Wunder, wenn ein Architekt das sagt, der muss ja nun wirklich sehr genau arbeiten. "God is in the details" - das stimmt auch, wenn ich an die Natur denke. Wenn man sich die feinen Strukturen eines Blattes oder eines Schmetterlingsflügels unter dem Mikroskop anschaut. Wie göttlich schön ist da jede Kleinigkeit im Aufbau und in der Farbe. "God is in the details" gilt auch für das Zwischenmenschliche. Zum Beispiel überall dort, wo genau und verantwortlich gehandelt wird. Wenn ein Arzt hochkonzentriert bei der Operation auf jede Kleinigkeit achten muss. Oder wenn ein Journalist solange recherchiert, bis er genau herausgefunden hat, was und warum etwas passiert ist. Und nicht zuletzt wissen liebende Menschen wie wohltuend die Details sind. Eine nette "sms" mal zwischendurch oder das wissende Lächeln bei Dingen, die nur die Menschen wissen können, die sich lange lieben. Gott ist die Liebe, sagt die Bibel. Und die Liebe steckt somit auch im Detail.