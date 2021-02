Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Einzuschlafen bedeutet für ein Kind zuallererst eine Trennung. Während es bei Tag zuverlässig von seinen Eltern oder anderen Bezugspersonen begleitet wird, muss es nun plötzlich allein durch die Welt der Träume wandern. Kinder müssen lernen, mit dieser allabendlichen Trennung umzugehen. Sie müssen die Sicherheit entwickeln, dass am Morgen das Wiedersehen folgt. Manche Kinder fragen auch: Du Mama, bist du morgen noch da? Denn in jedem Kind schlummert die Angst, es könnte alleingelassen werden. Wenn man genauer nachdenkt, ist die Frage sehr interessant: bin ich morgen noch da? Denn morgen bin ich doch gar nicht mehr ich. Morgen bin ich ein Anderer und eine Andere. Schon ein schlechter Traum in der Nacht verändert meine Wahrnehmung, ich stehe mit übler Stimmung auf, bekomme Ärger mit meinem Partner oder meiner Partnerin, in der Arbeit bringe ich nichts weiter und komme dann am Abend nach Hause und bin nicht mehr derselbe oder dieselbe wie gestern Abend. Unsere moderne Welt erwartet ja von uns, dass wir uns ständig ändern, vielseitig sind, komplex heißt das. Und langfristig ist es wohl vorteilhafter, diese Komplexität nicht nur auszuhalten, sondern zu pflegen. Das macht toleranter für andere Meinungen oder Lebensstile. Und es macht auch emotional robuster, weil es mich entlastet vom ständigen Selbstdarstellungsdruck. Wer sich selbst nicht ständig auf ein fixes Bild festlegt, ist widerstandsfähiger gegenüber dem unvermeidlichen Auf und Ab des Lebens. Es bleibt also spannend, wer ich morgen sein werde und wem ich begegnen werde.