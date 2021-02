Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Soziologen sind besorgt, weil unsere Gesellschaft wohl immer mehr auseinanderfällt. Verschiedene Gruppen und Meinungen gab's schon immer, aber in Pandemie-Zeiten stehen sie sich besonders feindlich gegenüber. Man ist für oder gegen Flüchtlinge, das Maskentragen, das Impfen. Die Gefahr in dieser Gegenüberstellung steckt im Wörtchen "oder". Denn darin steckt eine Kampfansage: entweder bist du auf meiner Seite oder auf der anderen. Eine Lösung wäre, das Wörtchen "oder" durch "und" zu ersetzen. Ja, ich bin für alternative Energien und esse überwiegend vegetarisch und fahre mit einem PS-starken Auto durch die Gegend. Ich erziehe meine Kinder im Glauben und sehe manches an den Religionen sehr kritisch und bin für die Trennung von Kirche und Staat. Das kleine Wörtchen "und" zeigt hier, wie ich in Wirklichkeit bin, nämlich vielfältig und oft auch widersprüchlich. Und wenn wir eine tolerante und offene Gesellschaft bleiben wollen, dann muss das immer wieder in unseren Köpfen anfangen: Man muss sich selbst ertragen können, so wie man ist, und die anderen, so wie sie sind. Trotzdem darf man streiten. Aber ohne Drohungen und Gewalt. In dem Zusammenhang finde ich es sehr interessant, dass die ersten Christen die Fähigkeit entwickelt hatten, plötzlich in vielen Sprachen sprechen zu können. Da muss doch was passiert sein, dass sie sich so für andere öffnen konnten. So eine Sprachkompetenz brauchen wir heute auch wieder. Und da wäre es ein guter Anfang, wenn wir immer wieder ganz einfach in unseren Köpfen das "oder" durch ein "und" ersetzen.