Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Für die meisten Zeitgenossen fängt die Woche am Montag an. Die Kalender sind so aufgebaut. Heute am Montagmorgen geht's wieder in eine neue Woche. Für Christen ist aber der Sonntag der erste Tag. "Domenica" heißt der Sonntag deshalb auf Italienisch, wörtlich: Tag des Herrn. Und gemeint ist damit, dass der aus dem Tod auferstandene Jesus den Titel "Herr" zu Recht trägt. Weil alle, die an ihn glauben, darauf hoffen, dass ihr Leben nicht mit dem Tod endet. Das ist so etwas wie das positive Vorzeichen, das vor dem ganzen Leben steht. Sonntags erinnert man sich daran. Und blickt anders in die kommende Zeit hinein. Entspannter und gelassener. Es macht also einen Unterschied, ob die Woche sonntags oder montags beginnt. Psychologen sagen: das Arbeitsgedächtnis braucht genau wie ein Muskel Phasen der Ruhe und Entspannung. Es muss verloren gegangene Verbindungen neu aufbauen, überlastete reparieren, muss sich wieder neu zum belastbaren Idealzustand strukturieren. Nur so bleibt es auf Dauer heil und gesund. Ruhe und Entspannung sind die Quellen neuer Lebensfreude und neuer Lebensenergie. Wenn der Montag dann der zweite Tag der Woche ist, kann ich den Mittwoch schon als Halbzeit-Tag anvisieren, an dem ich kurz noch einmal verschnaufe, bevor ich den Rest der Woche in Angriff nehmen. Dann bleibt die Kraft des Sonntags auch an den Werktagen spürbar. Der Schriftsteller Peter Rosegger sagt's kurz: Gib der Seele einen Sonntag und dem Sonntag eine Seele.