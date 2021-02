Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Passionszeit

Als Kind zog ich regelmäßig auf eine Wiese hinter unserem Haus. Ich breitete meine Decke aus und legte meinen Proviant zurecht. Sehen konnte mich keiner, weil Blumen und Gräser zu hochstanden. Pures Glück, diese "Spielwiese". Manchmal kamen Pferde vorbei, die beim Bauern ausgebüxt waren. Wenn ich heute die Spielräume betrachte, die ich mir im Leben erobert habe, dann denke ich liebend gerne zurück an dieses Stück vom Paradies, an die Seligkeit, die es bedeutet, frei zu sein - vor sich alle Möglichkeiten, die das Dasein bietet. Covid-19, das Virus, das alle Welt bedroht, es hat uns genötigt, mancherlei Blockaden zu errichten, um es abzuwehren und Leben zu bewahren. Spielräume sind weggefallen. "Dennoch" heißt es in der Bibel an vielen Stellen. Die schönste davon, im Psalm 73, lautet: "Dennoch bleibe ich stets an dir, Gott; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat..." Gottvertrauen eröffnet auch in schlechten Zeiten ungeahnte Spielräume. "Spielraum! 7 Wochen ohne Blockaden" heißt in diesem Jahr die Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir wollen Lebensmöglichkeiten zurückerobern. Da ist liebevolle Fantasie gefragt. Beide sind Wesensmerkmale des Heiligen Geistes. Mit Gottes Hilfe lassen sich einer stellenweise miesen Realität lebensfrohe Schnippchen schlagen. 7 Wochen ohne Blockaden - aber mit neuen Spielwiesen und Räumen zum Leben.