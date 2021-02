Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Passionszeit

Fasten, recht verstanden, ist ein echtes Rendezvous mit der Freiheit. Wer das loslässt, worauf er oder sie sich bisher fixiert hat, der gewinnt verborgene Einsichten, und er oder sie kann das Leben richtig neu gestalten. Im Mittelpunkt steht nicht die Frage nach dem, was man sich an Alkohol oder Nikotin, an Schokolade, Gummibärchen, Fernsehen oder Kraftausdrücken erlaubt oder versagt. Im Zentrum des Fastens steht die Frage, was in einem selbst so alles los ist - was bleiben kann, was besser wegsollte. Jesus hat markant gesagt: "Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, dass ihn unrein machen könnte; sondern was aus dem Menschen herauskommt, dass macht den Menschen unrein". Und Jesus nennt Beispiele: Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Missbrauch, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Verhaltensweisen, die einen selbst und andere kaputt machen. Beim Fasten geht es nicht um oberflächlichen Verzicht. Es geht um eine Veränderung der eigenen Haltung. Weg mit zerstörerischen, für das eigene Leben und das anderer tödlichen Gewohnheiten. Jenseits von allem Zwang eröffnet die Fastenzeit Raum und Gelegenheit, um mit Sinn und Verstand zu fasten und sich in Augenblicken der Anfechtung gegenseitig zu stützen. Denn Larifari ist das nicht, sondern tiefer Ernst.