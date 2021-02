Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Passionszeit

Fünf Schritte vor in Richtung Küche. Kühlschranktür auf, ein kleines Stück Käse holen. Pause. Fünf Schritte zurück zum Sofa. Hinlegen. Der Weg zum Briefkasten ist nicht mehr zu schaffen. Dafür: Eine Kerze anzünden. Die steht schon da, die Streichhölzer liegen daneben. Anschauen. Tolkien lesen. Das war's für heute. Wer Verzicht gelernt hat, zum Beispiel so wie ich in einer schweren Krankheit, der weiß: Es ist nicht selbstverständlich, in aller Freiheit und Unbeschwertheit leben zu können. Mit einem Schlag ist alles anders. Nichts geht mehr. Persönlicher Lockdown, aber wie. Hohe Infektionsgefahr bei Chemotherapie, deshalb massive Kontaktbeschränkungen. Menschen wie ich tun sich deshalb mit all den Corona-Einschränkungen nicht so schwer. Das habe ich alles schon mal durch – kein Ausgehen, keine Kultur, an Urlaub nicht zu denken. Stattdessen Exitus vor den Augen. Wer das glücklicherweise nicht kennt und bitte auch nie kennenlernen soll, wer aufgewachsen ist mit allem, was das Leben so bietet, der kann sich mit seiner Lebenslust nicht so einfach reinschicken. Verzichten kann man nicht von heute auf morgen. Warum soll nicht mehr gehen, was Zeit des eigenen Lebens immer möglich war? Es ist großartig, dass die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mitmacht beim Kampf gegen Corona. Kritik, die an einzelnen Punkten laut wird, darf und muss in einem lebendigen Gemeinwesen sein. Gemeinsam. Das ist das Stichwort. Wir kriegen das hin. Jeder und jede Einzelne zählt.