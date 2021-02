Susanne Breit-Keßler Gedanken zum Aschermittwoch

Was mag das für ein Aschermittwoch sein heute? Ohne tolle Tage zuvor, ohne Bälle, ohne Kostüme und Masken? Halt, Masken tragen wir schon fast ein ganzes Jahr lang. Aber eben nicht zum Gaudium, sondern um uns selbst und unsere Mitmenschen zu schützen. Gerade jetzt denke ich wieder an eine Geschichte von Edgar Allen Poe, die mich nie richtig losgelassen hat. Er erzählt in der Geschichte "Die Maske des Roten Todes" vom Prinzen Prospero. Die Pest wütet, trotzdem gibt er auf seiner Burg ein rauschendes Fest. Irgendwann um Mitternacht erscheint eine düstere Gestalt. Der Prinz will die Gestalt entlarven - aber es gibt nichts zu demaskieren. Die Gesellschaft steht vor ihrer eigenen Gefährdung, vor der Tatsache der Vergänglichkeit. Der Aschermittwoch mahnt auch dieses Jahr: Man kann die Schatten der Welt nicht aussperren – glauben, dass man persönliches Vergnügen rücksichtslos festhalten könnte. Was wir neben Geduld jetzt weiter brauchen, ist feste Zuversicht. Eine, die Realität ernst nimmt. Corona – das verlangt nach wie vor Rücksichtnahme und eine erhebliche Einschränkung der gewohnten Selbstverwirklichung. Eine schwere Zeit. Keiner weiß, wie lange sie dauert. In der Bibel heißt es: "Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht". Ein Virus ist da, obwohl man es nicht sieht. Hoffnung sieht man auch nicht – und sie ist doch da.