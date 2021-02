R.Winter / C.Stahl Gedanken zum Tag

Familie ist neben der realen Erfahrung immer auch Wunsch und Hoffnung. Liebe umschreibt gleichzeitig den Kern und ein Ideal der Familie. Sie bietet sich als Projektionsfläche an, hinter der die Gefahr ihrer Überhöhung und Überforderung droht. (..) Die meisten Eltern wissen selbstverständlich, dass Liebe für ein gutes Aufwachsen von Kindern elementar ist. Gleichzeitig fragen sie sich, wie das heute praktisch gehen soll. Wandel und Neubestimmungen sorgen ja neben allem Fortschritt auch für Unsicherheiten. Eltern sehnen sich nach einer einfachen, ursprünglichen und gelassenen Liebe in ihrer Familie. Da sie jedoch viel weniger auf bewährte Erfahrungen beim Gestalten der Familie zurückgreifen können als frühere Generationen, müssen sie es selbst im Tun ihres Familienlebens herausfinden. Das ist keine leichte Aufgabe. (…) Rezepte in Form einer Bedienungsanleitung können (…) nicht funktionieren, dennoch ist es hilfreich, Familie neu zu erklären, weil sich die Eckpunkte ihrer Konstruktion verschoben haben. Was Eltern verbindet, ist ihre Liebe zur Familie, ihr Interesse an der Familie und am Zusammenhalt in ihr. Und genau hier lässt sich tatsächlich einiges tun, sofern die Bedeutung der Familie verstanden wird und wenn die Elemente des Zusammenhalts - die "Schalter" und "Stellschrauben" der Familie - richtig "bedient" werden.