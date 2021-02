Anselm Grün Gedanken zum Tag

Der christliche Gottesdienst hat den Sinn, daß wir wieder in Berührung kommen mit dem Heiligen in uns, daß wir spüren, daß die Welt keine Macht über uns hat. Wir definieren uns nicht nur über die Erwartungen der Welt. Wir sind mehr als Krankenkassenbeitragszahler oder Rentenempfänger. Wir haben in uns etwas Heiliges, das dem Zugriff der Welt entzogen ist. Wenn wir uns dessen bewußt werden, tut es uns gut. Es befreit uns von der tyrannischen Herrschaft dieser Welt und ihrer Maßstäbe. Wir haben in uns noch etwas anderes, etwas Heiliges, Heiles, etwas Unantastbares. Wir tragen in uns das innere Heiligtum, in dem Gott selbst bei uns Wohnung genommen hat. (…) Der heilige Benedikt ermahnt seine Mönche, daß sie in jedem Bruder und jeder Schwester Christus sehen sollen. Wenn wir den anderen nicht festlegen auf seine Fehler, die uns ins Auge fallen, sondern das Heilige in ihm sehen, Christus in ihm erkennen, dann werden wir anders mit ihm umgehen. Wir werden an das Gute in ihm glauben und ihm etwas zutrauen. Wenn wir das Gute in ihm sehen, wird er sich selbst mit anderen Augen anschauen. Er wird sich nicht verurteilen wegen seiner Fehler, sondern daran glauben, dass in ihm trotzdem ein heiliger und heiler Kern ist. Er wird sich nicht aufgeben, sondern immer wieder von neuem beginnen.