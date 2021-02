Thomas Späth Gedanken zum Tag

Ziel des Buddhismus ist es, das Leid in der Welt zu verringern - für sich und andere. Um diesem Ziel näher zu kommen, bedarf es einer grundlegenden Einsicht, nämlich dass alles sich ständig verändert, dass alles im Fluss oder im Wandel ist - eine wesentliche buddhistische Weisheit. Das heißt aber, dass auch geistige Spannkraft sowie physische und psychische Gesundheit entstehen und vergehen. Natürlich lohnt es sich, diese zu stärken und so für ein Leben in Gesundheit und Zufriedenheit zu sorgen. Aber die Illusion von Dauerhaftigkeit und das Festhalten der schönen Dinge und Erfahrungen - im Buddhismus "Anhaftung" genannt - schaffen bereits wieder Unzufriedenheit und Leiden. So wird auch die Anhaftung an die Illusion, "immer mental stark, immer emotional ausbalanciert, immer körperlich gesund" zu sein, letztlich Leid hervorbringen. Shaolin-Mönche wissen das und handeln danach. Ohne Momente mentaler Schwäche gibt es keine mentale Stärke, ohne unglückliche Momente könnten wir Glücksmomente nicht empfinden und ohne Krankheit keine Gesundheit. Es geht also darum, zunächst einmal bewusst wahrzunehmen, was ist, bevor wir versuchen, Einfluss darauf zu nehmen.