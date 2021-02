Walter Rupp Gedanken zum Tag

Das gab es noch nie. Erst unsere Zeit macht es möglich: Wissen mit einem Mausklick abzurufen. Ein Stichwort genügt, und schon zeigt der Bildschirm die Antwort. Der moderne Wissensautomat, das Internet, bietet Wissen wie eine Ware an, ein eingefrorenes Wissen, das man nach Erhalt nur aufzutauen braucht. Niemand muss noch, Mühen auf sich nehmen: in Bibliotheken gehen, Kurse und Vorträge besuchen, oder einen Experten zur Rate ziehen. Das Internet, dieser Alleswisser, tritt als Universalgelehrter auf, der bei einer Frage nicht erst nachdenken, um eine Antwort ringen, Zweifel überwinden oder eingestehen muss, dass er etwas nicht weiß. Er gerät nie - und das unterscheidet ihn von den Lehrern der Vergangenheit - in Verlegenheit. Die Bibel scheut sich nicht, zu berichten, dass Jesus bei seinen Unterweisungen oft zur Verwunderung der Leute keine Antwort gab, sondern eine Frage stellte: Was meint Ihr? Und zuweilen die Fragesteller mit dem Eingeständnis enttäuschte, dass er etwas nicht weiß, und das Ende der Welt nicht kennt. Dennoch wird das Internet, den Lehrer nie ersetzen können, weil es nicht gut ist, den Fragenden mit einer Antwort allein zu lassen. Der Fragende braucht einen, der seine Fragen behutsam aufgreift, Antworten hinterfragen kann, die vielen Für und Wider und die noch unbekannten Quellen kennt.