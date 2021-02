Papst Franziskus Gedanken zum Tag

Sieh uns an: Wir tragen Gesichtsmasken, um uns und andere vor einem Virus zu schützen, das wir nicht sehen können. Aber was ist mit all den anderen unsichtbaren Viren, vor denen wir uns schützen müssen? Wie werden wir mit den verborgenen Pandemien dieser Welt umgehen, den Pandemien des Hungers und der Gewalt und des Klimawandels? Wenn wir aus der Krise weniger egoistisch herauskommen wollen, als wir hineingegangen sind, dann müssen wir uns von dem Leiden anderer anrühren lassen. Es gibt zwei Zeilen in Friedrich Hölderlins Gedicht Patmos, die mich ansprechen. Sie sagen, dass die in einer Krise drohende Gefahr niemals vollkommen ist, sondern dass es immer einen Ausweg gibt: "Wo aber Gefahr ist, wächst / das Rettende auch." Das ist das Wunderbare an der menschlichen Geschichte: Es gibt immer einen Weg, der Zerstörung zu entkommen. Die Menschheit muss genau dort handeln, in der Bedrohung selbst, dort öffnet sich die Tür. Diese Zeilen Hölderlins haben mich zu verschiedenen Zeiten meines Lebens begleitet. Dies ist ein Augenblick, große Träume zu träumen, unsere Prioritäten zu überdenken - was wir wertschätzen, was wir wollen, was wir anstreben - und uns zu entschließen, in unserem täglichen Leben das zu tun, wovon wir geträumt haben. (…) Wagen wir es, zu träumen.