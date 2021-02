Charles Pépin Gedanken zum Tag

Entscheiden bedeutet, die Kraft zu finden, sich ins Ungewisse zu begeben; sich im Zweifel und allen Zweifeln zum Trotz aufzumachen. Es bedeutet, das Fehlen unumstößlicher Argumente beiseitezuschieben durch die Fähigkeit, auf sich zu hören, oder einfach einen Entschluss zu fassen, um sich aus der Erstarrung zu lösen und wieder in Bewegung zu kommen. In beiden Fällen geht es um Selbstvertrauen. Der Sprung ins Ungewisse ist nicht leicht: Wir müssen es "auf uns nehmen" und die Bereitschaft mitbringen, für unvorhersehbare Folgen einzustehen. Genau das macht Entscheidungen aus. Sie zwingen uns, auch ohne die Hilfe unumstößlicher Argumente eine Wahl zu treffen. Nicht blindlings, aber auch nicht vollkommen klarsichtig. Diese Schwierigkeit ist die Schwierigkeit des Lebens selbst. Weil wir freie Wesen sind, weil wir keine programmierten Maschinen sind, müssen wir akzeptieren, dass es einen gewissen, nicht reduzierbaren Anteil an Ungewissheit gibt. Vermutlich müssen wir sogar mehr als das: es schaffen, diesen zu lieben. (…) Selbst wenn wir das Risiko auf ein Minimum begrenzen, ein Restrisiko bleibt immer. Dieses Restrisiko nicht aushalten zu können, bedeutet, uns dazu zu verdammen, nicht zu entscheiden, oder wenn doch, dann mit Angst im Bauch. Und das bedeutet, schlecht zu entscheiden.